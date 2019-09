Politiemacht op de been om speelgoedwapen bij kapperszaak

Een helikopter, politiewagens en een boel agenten: ze werden allemaal opgetrommeld nadat iemand een vuurwapen had gezien bij een kapperswinkel op de Hagedoornweg in Amsterdam Noord.



Maar het bleek loos alarm. Een minderjarige jongen bleek een speelgoed wapen bij zich te hebben. Agenten die op de melding afkwamen zagen meteen dat het niet om een echt wapen ging.



'Maar als we dit soort meldingen binnen krijgen, dan nemen we dat altijd uiterst serieus', zegt een woordvoerder van de politie.

21-09-2019 12:39:22 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.532

OTindex: 43

Zoiets schiet niet echt op.

21-09-2019 12:48:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.275

OTindex: 72.074



Maar als het zo overduidelijk geen echt wapen maar speelgoed was, waarom werd het dan gemeld?

Verveelde iemand zich, en had zin en wildwestsituaties? @zekerlezen : geschoten werd er idd niet, hoogstens in de lach..Maar als het zo overduidelijk geen echt wapen maar speelgoed was, waarom werd het dan gemeld?Verveelde iemand zich, en had zin en wildwestsituaties?

21-09-2019 13:56:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.323

OTindex: 22.022

@allone : Niet iedereen is even goed in het herkennen van die knaldingesen. Ik persoonlijk zou niet weten wat voor of wat de achterkant van zo'n ding is.

21-09-2019 14:36:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.886

OTindex: 32.346

die dingen veroorzaken verwarring. ouders die niet willen dat hun kinderen zulk speelgoed hebben, die hebben gelijk

