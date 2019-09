Gezonde misverstanden raken de wereld niet uit: kokosolie is niet gezonder dan boter, en een groentenschijf is niet per se beter dan een hamburger

Mocht gezonde voeding goedkoper zijn, dan zouden zes op de tien Vlamingen gezonder eten gemakkelijker vinden. Bijna vier op de tien vinden ook dat de

Reacties

19-09-2019 10:17:49 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.606

OTindex: 4.514

Het gaat dus eigenlijk om ongezonde misverstanden?

19-09-2019 10:22:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.850

OTindex: 32.322

de waan van de dag dus....

19-09-2019 10:28:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.253

OTindex: 72.006





.. en misschien dat niet alle bewerkte voedingsmiddelen ongezond zijn, maar over het algemeen is vers toch echt gezonder.. @venzje : over gezond en ongezond verschillen de meningen.. Zo zou ik margarine nooit gezond willen noemen... en misschien dat niet alle bewerkte voedingsmiddelen ongezond zijn, maar over het algemeen is vers toch echt gezonder..

19-09-2019 10:30:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.288

OTindex: 21.966

altijd dood aan. @allone : Het meest ongezond is leven. Daar ga jedood aan.

19-09-2019 10:44:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.606

OTindex: 4.514

@allone : Ik bedoelde het niet als inhoudelijk commentaar. Ik doelde op de kop van het artikel, die het over 'gezonde misverstanden' heeft, terwijl het artikel zelf juist gaat over het ongezonde van die misverstanden.

19-09-2019 10:49:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.253

OTindex: 72.006

@venzje :

: lijkt me ook wel zo gezond.. om op een gegeven moment dood te gaan stel je voor...... @Emmo : lijkt me ook wel zo gezond.. om op een gegeven moment dood te gaanstel je voor......

19-09-2019 11:05:33 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.526

OTindex: 43

@Emmo : nee hoor. Dood en leven staan in scherpe contrast tot elkaar. Wél werken ze naar elkaar toe op den duur.

19-09-2019 15:07:21 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.526

OTindex: 43

Ik eet al deze meuk niet, behalve als die boter in mijn kant en klaar of diepvriesmaaltijden toevallig in voorkomt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: