Dit is waarom een wekker zetten eigenlijk helemaal niet zo gezond is

Vroeg opstaan; terwijl de een bij het ochtendgloren stralend uit bed springt, moet de ander drie keer snoozen en zichzelf met een heleboel wilskracht uit bed slepen. Ik hoor bij de laatste categorie. Het geluid van de wekker dat me genadeloos uit mijn slaap rukt, leidt in alle vroegte direct tot een gevoel van wanhoop. Het verbaasde mij dus niets, toen ik las dat onderzoek uitwees dat een wekker zetten helemaal niet zo goed voor je is.



We leven veel te snel. In vergelijking met waar we ooit voor gemaakt zijn natuurlijk. Onze voorouders stonden op als de zon opkwam en gingen naar bed als het donker werd. En wij? Nou dat weten we allemaal eigenlijk wel. We gaan te laat naar bed en staan te vroeg op. Dag in dag uit. In de wetenschap is daar een term voor ‘social jetlag’. Het is geen jetlag, die je krijgt bij het reizen, maar het is een chronische clash tussen wat je lichaam nodig heeft (slaap) en wat je van jezelf verwacht (op tijd zijn, je werk afkrijgen, je vrienden zien etc.).



En daarvan krijg je niet alleen een slecht humeur, maar raakt je biologische klok ook in de war, krijg je stress en het kan leiden tot een verhoogde hartslag en bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek van het National Institute of Industrial Health in Japan.



Als je ’s ochtends ineens een schel geluid hoort – lees de wekker – kan het zijn dat je lichaam in de ‘vlucht of vecht’ modus komt. De adrenaline die daarbij vrijkomt, levert je stress op. Die stress kun je de hele dag blijven voelen. Dat is een keer niet zo erg, maar is het elke ochtend, dan kan het leiden tot chronische stress. Andere gevolgen zijn een aangetast korte termijn geheugen en minder denkkracht.



Mensen blijken er gewoon niet voor gemaakt om abrupt wakker te worden, maar eerder om bij het opgaan van de zon rustig wakker te worden. Dat is natuurlijk lastig als je in de winter op tijd op je werk moet zijn. Wat kun je dan wel doen?



Zorg voor een goed ritme. Ga elke avond (ongeveer) op hetzelfde tijdstip naar bed en sta ook op hetzelfde tijdstip op. Het vraagt om wat discipline, maar is zeker de moeite waard. Je wordt namelijk een stuk fitter wakker. En misschien zelfs zonder wekker. De ideale hoeveelheid slaap ligt tussen de 7,5 en 8,5 uur, met 6 uur als kritische ondergrens. Je kunt dus heel gemakkelijk terugrekenen hoe laat je dan in bed moet liggen. Zo creëer je een gezonde biologische klok.



Telefoons, Ipads en andere schermen horen niet thuis in je slaapkamer. Of je nou last hebt van het blauwe licht, of gewoon onmogelijk kan stoppen met het kijken van je favoriete serie; het zorgt ervoor dat je te laat gaat slapen. En dus ’s ochtends je bed niet uitkomt.



Wek jezelf op een vriendelijke manier

Het is moeilijk om geen wekker te zetten als je op tijd op je werk moet zijn, of je kinderen naar school moeten. Zorg dan dat de wekker een vriendelijk muziekje heeft, of denk aan een wake-up light dat het opgaan van de zon nabootst. Een andere optie is een slaaptracker, die je wekt op het moment dat je er klaar voor bent. Soms is het namelijk maar een kwestie van een paar minuten.

20-09-2019 12:23:00 venzje

Dat kun je tegenwoordig makkelijk zelf instellen. Daarom laat ik mij 's morgens zachtjes wekken door het geluid van kabbelend water en kwinkelerende vogeltjes.

20-09-2019 12:25:54 Sjaak

Ik zet alleen op woensdag een wekker omdat ik dan om 5 uur op moet, maar tegenwoordig ben ik die ook al vaak 5 minuten voor.

20-09-2019 12:42:00 Emmo

Op mijn werk kom ik er om kwart voor vier uit. Vier uur beginnen. Na al die jaren ben ik er zo aan gewend dat ik er geen enkel probleem mee heb. Op tijd de kooi induiken helpt uiteraard wel.

20-09-2019 12:52:57 allone

oh ja, toch wel, één keer:

ik zou met 2 vriendinnen (3 tieners dus) naar Zandvoort gaan fietsen, en we zouden om 4 uur vertrekken.

eerst zouden zij elkaar ophalen, en dan samen naar mij toe komen..

ik kan me niet herinneren dat ik ooit een wekker gezet heb...oh ja, toch wel, één keer:
ik zou met 2 vriendinnen (3 tieners dus) naar Zandvoort gaan fietsen, en we zouden om 4 uur vertrekken.
eerst zouden zij elkaar ophalen, en dan samen naar mij toe komen..
gelukkig ben ik gewoon door de wekker heen geslapen, want tegen de tijd dat ze bij mij aankwamen was het 6 uur. En ook toen was ik nog niet wakker, maar omdat het raam openstond, hoorde ik hen roepen.

20-09-2019 12:57:02 Mamsie

Overigens kan zo'n onnatuurlijke manier van wakker worden niet gezond zijn.

Zomaar uit welke slaapfase dan ook weggerukt worden.



Overigens kan zo'n onnatuurlijke manier van wakker worden niet gezond zijn.
Zomaar uit welke slaapfase dan ook weggerukt worden.

20-09-2019 13:11:19 HoLaHu

Ik heb niet zozeer iets tegen het geluid van de wekker, zolang het maar geen wekkerradio is. Dat vind ik echt verschrikkelijk! Meteen dat gekakel van mensen aan je hoofd...

20-09-2019 13:37:53 venzje

Ook word ik zelden uit een belangrijke slaapfase weggerukt, want mijn biologische klok loopt aardig gelijk met mijn wekker.

20-09-2019 14:12:23 MIADIA

S mijn wekker heb ik niet zo'n problemen mee. die van mijn man wel want die reageert niet meteen dus dat ding blert en dan laat hij dat wel 3 bleren lang...

20-09-2019 14:21:49 venzje

@Mamsie : Daar ben ik al jong immuun voor geworden. Als puber sliep ik ieder weekend aan kabbelende of ruisende beken, dus ik was daar al snel aan gewend.

