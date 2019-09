Tiener staat elke dag op in de overtuiging dat het 11 juni is

Artsen staan voor een medisch raadsel. Elke dag wordt Riley Horner uit Illinois wakker op 11 juni 2019. Dénkt ze, tot ze de kalender op haar deur zie

20-09-2019 08:13:02

'Artsen zeggen dat er medisch gezien niets aan de hand is.'

Wat een arrogantie! Er is medisch gezien duidelijk wél iets aan de hand. Dat de artsen niks kunnen vinden, betekent gewoon dat hun kennis niet toereikend is.

Dat is geen schande, de wetenschap is kennelijk nog niet zo ver. Maar zeg dát dan!