Studenten VU zijn wereldrecord snelfietsen alweer kwijt

Welgeteld vijf dagen had een team van vrouwelijke studenten van de VU het wereldrecord snelfietsen op hun naam staan, maar helaas is het door hun behaalde record van 122,8 kilometer per uur alweer verbroken. De Franse studente Ilona Peltier van de Annecy University of Technology fietste 4,4 kilometer per uur sneller.



De studenten van de VU de TU Delft vormden samen het Human Power Team en ontwierpen een speciale ligfiets om het wereldrecord snelfietsen te verbreken. Zij werkten een jaar lang een ligfiets met een aerodynamische vorm met een speciaal aandrijvingssysteem.



Met die fiets verbrak studente en atlete Rosa Bas afgelopen week op een tien kilometer lange weg in de Nevadawoestijn het voormalige wereldrecord van 121,8 kilometer per uur. Ilona Peltier haalde enkele dagen later 126,52 kilometer per uur.



Leanne van Bentem van het Human Power Team vertelde eerder al tegen AT5 trots te zijn op deze prestatie, maar dat het voornaamste doel was te leren van het project. 'Ons doel was mensen te inspireren wat je allemaal kunt met menskracht. Dat is denk ik wel gelukt', aldus Van Bentem.

