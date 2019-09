Fietser probeert aanval van ekster te ontwijken en bekoopt dat met zijn leven

Een 76-jarige man is in Australiƫ overleden nadat hij door een ekster werd aangevallen terwijl hij aan het fietsen was. De feiten speelden zich zonda

18-09-2019 13:27:21 zekerlezen

76 jaar en dan nog fietsen als serieus vervoersmiddel. Daat zit m het probleem in. Op die leeftijd moet fietsen niets anders dan recreatie zijn.

18-09-2019 13:34:41 zekerlezen

Zo'n fietstocht moet dan niet langer zijn dan twee stratenblokken verderop om bij de buurtwinkel te komen. Anders neem je een taxi of krijg je opgehaald.



Ergens gaat het mis met de inrichting van onze samenleving.



Beide opa's van mij gestorven om die leeftijd, de ene precies daarop, de andere kon het nog een haar uitzingen.



@Grouse : het is eerder triest, want zulke oudjes zijn dan meestal zo arm dat ze moeilijk rond kunnen komen. Je lichaam is op zo'n leeftijd fysiek tot veel minder in staat. Je reactievermogen, motoriek, weerstand alles is maar een fractie van vroeger. Iedere klap of ongeluk die je ontvangt is des te gevaarlijker want je botten zijn broos.

18-09-2019 14:03:35 botte bijl

@zekerlezen :

mogelijk maakte deze man een recreatief fietstochtje....

18-09-2019 14:12:52 venzje

@botte bijl : Die kans is best groot, want er zijn, buiten Nederland, maar weinig westerse landen waar fietsen als serieus vervoermiddel worden gebruikt.

18-09-2019 14:17:02 botte bijl

@venzje :

vooral ouderen die buiten de bebouwde kom fietsen, die doen dat zelden om boodschappen te doen vooral ouderen die buiten de bebouwde kom fietsen, die doen dat zelden om boodschappen te doen

18-09-2019 14:18:26 zekerlezen

Maar verder heb je gelijk, het artikel meldt het gewoon niet. Voor de zoveelste keer moeten wij lezers met een open vraag blijven zitten of zelf op onderzoek uit gaan. @botte bijl : dat is dan niet mijn idee van recreatie, helemaal in je eentje de wildernis in, waar van alles verkeerd kan gaan. En blijkbaar droeg hij zelfs geen helm. Ken de veiligheidscultuur daar in Australië niet maar iets zegt mij dat het niet behoorlijk is.Maar verder heb je gelijk, het artikel meldt het gewoon niet. Voor de zoveelste keer moeten wij lezers met een open vraag blijven zitten of zelf op onderzoek uit gaan.

18-09-2019 14:34:14 venzje

Het gebeurde in de bebouwde kom van Woonona, op het vrijliggend fietspad (jawel!) langs Nicholson Park naar het strand. Het hekje waar hij tegenaan is geklapt, is kniehoog.



'Off-road path' is onterecht vertaald als onverharde weg, want dit fietspad is wel degelijk verhard. Off-road betekent gewoon dat het pad geen deel uitmaakt van de weg.

