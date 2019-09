Vermiste trouwring na jaren terug bij dolgelukkige eigenaar

Sophie Bruijgoms uit Zeewolde heeft na jaren zoeken haar trouwring weer teruggevonden. Dit gebeurde na een actie van ziekenhuis St Jansdal.



Op hun Facebookpagina deed het ziekenhuis onlangs een oproep: er waren 13 ringen gevonden op de locatie in Harderwijk en de eigenaren ervan waren onbekend. Sophie verloor haar trouwring toen ze zo'n 3,5 jaar geleden in het ziekenhuis opgenomen was.



"Mijn man Cor en ik hadden kort daarvoor ons vijftigjarig huwelijk gevierd, dat maakte het nog emotioneler om de ring kwijt te zijn", vertelt ze op de Facebookpagina van St Jansdal. Vervolgens ging ze bij elk bezoek aan het ziekenhuis langs de receptie om te kijken of de ring was gevonden. Telkens kreeg ze 'nee' te horen. Tot ze over de oproep hoorde.



Sophie​ ging opnieuw naar het ziekenhuis om te kijken of de ring van haar was. De inscriptie was moeilijk te lezen, maar gelukkig lag er op de poli Oogheelkunde een sterk vergrootglas. ​​​​​​Daarmee kwam uitsluitsel: het sieraad was inderdaad Sophie's verloren trouwring. Haar man Cor mocht na jaren opnieuw de ring om haar vinger schuiven. "Een mooi en ontroerend moment", schrijft het ziekenhuis.



De rest van de gevonden ringen is nog niet terug bij de rechtmatige eigenaar. Het St Jansdal heeft overigens nog een tip voor mensen die weten dat ze een operatie krijgen. Het is volgens het ziekenhuis verstandig om de sieraden thuis alvast af te doen.

Reacties

18-09-2019 06:44:54 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.507

OTindex: 43

Zo raar is dit verhaal ook weer niet. Beetje moeite gehad met leesvoer zoeken?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: