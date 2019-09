NS-bus tussen Amsterdam en Haarlem strandt op wonderlijke plek

De NS heeft vandaag snelbussen ingezet tussen station Sloterdijk en Haarlem in verband met werkzaamheden, maar van een 'snelbus' kon vanmiddag niet gesproken worden. Eén van de bussen strandde namelijk in de weilanden bij Cruquius.



En dat is een opmerkelijke plek, aangezien Cruiquius zo'n acht kilometer ten zuide van Haarlem ligt, totaal niet op de route. Volgens Floor Bremer, verslaggever bij RTL-nieuws, reed de chauffeur verkeerd en zette hij zichzelf vast tijdens het keren op een bouwplaats naast een boerderij. Bremer zat in de bus toen het gebeurde.



Een tractor van de buurman probeerde de bus uit het zand te trekken. Maar dat mocht niet baten, er moest een takelwagen bij komen.

