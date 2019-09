Juncker: “Franstaligen worden aan de Belgische kust niet meer aanvaard”

Jean-Claude Juncker, de uittredende voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat de tolerantie tegenover Franstaligen aan de Belgische kust afneemt

17-09-2019 11:41:43

zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.502

OTindex: 43