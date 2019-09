Aan kabels knagende kat oorzaak brand transformatorhuisje Hilversum

HILVERSUM - De nachtelijke brand van dinsdag in een transformatorhuisje langs het Hilversumse spoor is veroorzaakt door een knagende kat. Dat laat een woordvoerder van ProRail weten.



Het beestje blijkt 's nachts het transformatorhuisje te zijn binnengedrongen en heeft aan kabels geknaagd. "Het knagen van de kat aan de kabels heeft vervolgens kortsluiting veroorzaakt en dat heeft geleid tot de brand", vertelt ProRail.



ProRail heeft na brand onderzoek gedaan en vond de oorzaak van het vuur al snel. "We hebben in het transformatorhuisje een halsbandje gevonden met daaraan de resten van de kat. We hebben ondertussen contact gehad met haar baasje."



Volgens ProRail komt het wel vaker voor dat er beesten een transformatorhuisje of een ander gebouw binnendringen. "Nu loopt het slecht af. Het is natuurlijk heel vervelend, maar het is fijn dat we wel de oorzaak weten."



De brand in het transformatorhuisje was de tweede brand in iets meer dan een jaar tijd. Vorig jaar juli was de schade een stuk groter. Ook toen was kortsluiting de oorzaak van de brand.

