Stel dat na 1500 jaar hand in hand werd opgegraven, bestaat uit twee mannen

Archeologen stuitten acht jaar geleden op een romantische vondst, diep onder de grond in de Italiaanse plaats Modena. Ze vonden twee skeletten die al voor 1500 jaar elkaars handen vasthielden. Velen gingen ervan uit dat het om een man en vrouw ging, maar nieuw onderzoek vertelt een heel ander verhaal.Onderzoekers van de universiteit van Bologna hebben namelijk ontdekt dat het om twee mannen gaat. Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.De onderzoekers konden in 2009, toen de skeletten werden gevonden, nog niet bepalen wat het geslacht was. Maar omdat er een nieuwe onderzoekstechniek beschikbaar is waarbij het tandglazuur wordt geanalyseerd, is er nu meer duidelijkheid.De onderzoekers stellen nu dat het om twee volwassen mannen gaat, die opzettelijk hand in hand werden begraven. Met die conclusie is het graf uniek geworden, zegt onderzoeker Federico Lugli tegen de Italiaanse nieuwswebsite Rai. "In het verleden zijn er verschillende graven gevonden met mensen die hand in hand lagen, maar in alle gevallen was het een man en een vrouw."De vraag blijft wat de relatie was tussen de twee mannen. Lugli: "Het blijft voorlopig een mysterie wat de link was tussen hen. We zijn ervan overtuigd dat de twee mannen een relatie met elkaar hadden, maar wat voor relatie precies, dat is de vraag."De onderzoekers gaan er niet vanuit dat de twee homoseksueel waren. "Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk voor de late oudheid", zegt Fugli. De twee mannen hebben dezelfde leeftijd. Ze kunnen familieleden zijn, bijvoorbeeld broers of neven. "Of soldaten die samen stierven in de strijd."