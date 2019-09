Lichaam van vermiste man na 22 jaar gevonden met Google Earth





Op 7 November 1997 verdween William Moldt op mysterieuze wijze. De 40-jarige man uit Florida was die avond naar een nachtclub gegaan. Om 21.30u belde hij zijn vriendin en liet hij haar weten dat hij op het punt stond om naar huis te komen. Hij verliet de nachtclub om 23u, maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Hoewel de man geen zware drinker was, had hij die bewuste avond wel stevig doorgedronken.



Enkele weken geleden spotte een landmeter op Google Earth iets wat leek op een auto in een vijver in Wellington (Florida), vlak bij Palm Beach. Hij bracht de politie op de hoogte. Die trof inderdaad een auto in het water aan, met daarin het stoffelijk overschot van William Moldt.

Reacties

16-09-2019 14:24:00 Feraturion

Knap, ik zie er geen auto in hoor hoeveel ik het plaatje ook uitvergroot.

En in 22 jaar heeft ook niemand ooit die auto in het water zien liggen. Apart verhaal.

16-09-2019 14:42:31 allone

@Feraturion : idd. Ik zie er ook geen auto in

16-09-2019 15:04:18 BatFish

Nee, op Google Earth is de locatie makkelijk te vinden, maar ook daar kan ik er moeilijk een auto van maken. Ik zie een vlekje in het water, maar meer niet; tenzij die landmeter met hogere kwaliteit beelden werkt die van een andere service afkomen dan Google Earth.

16-09-2019 15:11:04 Sjaak

@allen voor mij: ik zie duidelijk een witte auto in het water liggen. Ik zie ook de voorruit en ik herken de motorkap, die aan de linkerkant zit. Het rare aan de foto is, dat de auto in vergelijking met de huizen en hun opritten, nogal klein is. Of die door mij veronderstelde motorkap moet de kofferbak zijn. Dan is de auto iets groter dan je kunt zien.

16-09-2019 15:20:37 Feraturion

Na wat langer kijken denk ik idd een auto te zien, hij ligt horizontaal op de foto. Die landmeter heeft een goed oog voor details denk ik. Ja op die betere foto herken ik wel een auto idd.



Laatste edit 16-09-2019 15:21

16-09-2019 15:28:14 BatFish

Daar zie ik inderdaad wel een auto in, maar op Google Earth kon ik die zo niet herkennen. Net nog een keer gekeken: in Google Earth zie je een vlek, maar als je vanuit Google Earth naar Google Maps gaat krijg je een veel beter plaatje - daar kun je inderdaad de auto goed herkennen.



Laatste edit 16-09-2019 15:28

16-09-2019 16:06:00 Sjaak

Ik heb het gemeld aan de lokale sherriff aldaar. Er wordt naar gekeken. Ik vind in Wellington zomaar nog een auto in het water.Ik heb het gemeld aan de lokale sherriff aldaar. Er wordt naar gekeken.

16-09-2019 17:24:57 botte bijl

men vermoedde dat die man veel had gedronken. of men dat na al die jaren nog kan nagaan

