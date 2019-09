Dode vos in weiland gezet om ganzen te verjagen

Het is een luguber gezicht, een vos die is opgezet met pinnen en tiewraps. Het beestje werd in het Noord-Hollandse Petten aangetroffen in een weiland, met de bedoeling om ganzen te verjagen.Een voorbijganger maakte er twee foto's van en plaatste deze op Twitter. Hier is er eentje De Omgevingsdienst Noord-Holland bevestigt de lugubere vondst. “Ik heb dit nog niet eerder gezien", zegt Eugène Later van de Omgevingsdienst. "We kregen reacties van mensen die het afschuwelijk vinden.""Wat is dit voor iets achterlijks?", schrijft iemand op Twitter. "Wat een smeerlapperij", schrijft een ander. En: "Wat als er opeens een kindje langsloopt en dit ziet? Dat kan echt niet."Inmiddels is het beest weg. De landeigenaar verklaarde aan de Omgevingsdienst dat hij de dode vos langs de kant van de weg had gevonden. Hij had veel last van ganzen op zijn land en dacht dat dit de vogels zou afschrikken.Het is niet strafbaar wat de man heeft gedaan, maar er is wel veel discussie over het gebruiken van dode dieren als vogelverschrikker. De Partij voor de Dieren wil al erg lang dat dit verboden wordt. Het gebeurt regelmatig dat dode kauwen worden opgehangen als vogelverschrikker.