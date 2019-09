Hasseltse politie wordt opgeroepen voor… naakte jogger

De lokale Belgische politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft een opmerkelijke oproep binnengekregen over een naaktloper in het centrum van Hasselt.



De naakte man, die schijnbaar aan het joggen was, werd op de groene boulevard opgemerkt.



Het duurde even voordat de politieploegen de man te klissen hadden. Hij kon immers al lopend nog een serieuze afstand afleggen. Nadat agenten hem staande hadden gehouden, werd de naaktloper naar het politiecommissariaat overgebracht. Uiteindelijk werd beslist om de 25-jarige man uit Hasselt naar een psychiatrische instelling over te brengen.

Waarom naar een psychiatrische instelling? Was een nudistenkamp niet een betere keuze geweest?

