Slang met twee hoofden gevonden in New Jersey

Een zeldzame tweekoppige ratelslang - genaamd Double Dave - is gevonden in een bos in de Verenigde Staten.De baby houtratelslang werd vorige maand ontdekt in Pine Barrens, New Jersey, door milieuactivisten van de Herpetological Associates-groep.De groep, die voor de slang zorgt, bestudeert sinds 1977 reptielen en amfibieƫn die met uitsterven bedreigd worden.Bob Zappalorti, chief executive van Herpetological Associates van Burlington County, gaf aan dat het de eerste tweekoppige houtratelslang was die ooit in de Amerikaanse staat New Jersey werd gevonden.Collega's David Schneider en Dave Burkett - vandaar de bijnaam - struikelden over de dagen oude ratelslang in een bekend broedgebied in Burlington County.Ze waren verbaasd dat ze de slang tegen kwamen. "We hadden niet verwacht er een te vinden met twee hoofden."