Tientallen paddenstoelen groeiden in oor vrouw

Grimmige videobeelden tonen het moment waarop tientallen paddenstoelen werden ontdekt die groeiden in het oor van een vrouw.De patiƫnt bezocht een medisch centrum in Vietnam met pijn en jeuk in haar oor.Volgens de arts die haar behandelde, waren de artsen enorm geschokt na de ontdekking van de paddenstoelen op 9 september.Hoogstwaarschijnlijk heeft een oorinfectie dat veroorzaakt.Als het begon te etteren, kon de infectie haar oorkanaal helemaal vernietigen.De paddenstoelen konden gelukkig veilig worden verwijderd en herstelt de vrouw goed.