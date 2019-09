Rijk stelt reder MSC ultimatum: nu betalen!

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om deze week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven de Waddeneilanden.



Beide partijen onderhandelen op ,,het allerhoogste niveau’’ over de afhandeling van de miljoenenclaim, zo meldt de dienst bij monde van directeur Noord, Erica Slump.



De reder moet snel over de brug komen. Rijkswaterstaat doelt met name op de declaraties van de Waddengemeenten. Zij wachten nog altijd op hun geld. Op 26 juni betaalde MSC een eerste deel. Het ging om 600.000 euro van de in totaal geclaimde 3,35 miljoen euro. Sindsdien is er niets meer uitgekeerd.



,,MSC mag niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, want de veroorzaker betaalt’’, aldus Slump. ,,Dat is ook de boodschap van Rijkswaterstaat in het intensief contact met MSC over de afhandeling, waaronder de betaling van schade en de berging van de resterende containers en lading.’’



Rijkswaterstaat zegt ,,maximaal druk’’ te zetten om de geleden schade te laten vergoeden. Volgens betrokkenen zitten de onderhandelingen over de schadeclaim in een belangrijke eindfase. Burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland houdt zich om die reden op de vlakte. ,,Ik heb het gevoel dat de onderhandelingen in een redelijk cruciale fase zijn beland.’’ Het gaat volgens hem aan beide kanten om ,,stevige onderhandelingspartijen’’.



MSC heeft tot nu toe een klein deel van de schade vergoed. Van de overgemaakte 600.000 euro was 400.000 euro voor Kustwacht en Rijkswaterstaat, 200.000 euro ging naar andere partijen. Gemeenten en terreinbeherende natuurorganisaties dienden een rekening in van samen 700.000 euro. De vijf eilandgemeenten staan voor 280.000 euro aan de lat.



Volgens Rijkswaterstaat heeft MSC aanvullende voorwaarden gesteld voor zij tot uitbetaling wil overgaan. Welke dat zijn wil de dienst omwille van de onderhandelingen niet zeggen. Rijkswaterstaat zegt ,,zeer intensief contact’’ te hebben en is erover in gesprek met de claimende partijen.

