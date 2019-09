Overwerkte onderwijzers inzetten als buschauffeur: Het werkt ontspannend

Met grote personeelstekorten in allerlei sectoren moet je creatief zijn. Daarom probeert Gerard Hermsen van Pouw Busvervoer leraren die op of over het randje van overspanning zitten, op de bus te krijgen. "Er zijn zoveel mensen van in de 50 of 60 die echt nog even moeten werken, maar aan het eind van hun Latijn zitten."



Hermsen, zelf mede-eigenaar en woordvoerder van Pouw Busvervoer, sprak met tientallen docenten. Sommigen van hen zaten overspannen thuis, anderen geven aan op het randje te zitten. "Leraren hebben het echt zwaar", zegt Hermsen. "Ze werken 36 uur, maar zijn veel meer uren bezig."



De helft van de leraren boven de vijftig jaar heeft wel eens te maken gehad met langere uitval, stelt Hermsen. "En wij zitten met een gigantisch chauffeurstekort", vertelt Hermsen. "We hebben 300 medewerkers, willen er 300 bij, maar iedereen vist in dezelfde vijvers met dezelfde uitzendbureaus. We lopen een beetje met tekorten te schuiven."



En dus probeert Hermsen het anders. "Voor veel leraren wordt de spanning simpelweg te groot. Maar ik dacht: wat nou als er wat afwisseling zou zijn, door ze een of twee dagen per week op de bus te laten rijden? Voor veel mensen is dat een jeugddroom, dus dat biedt enorme kansen." Een dag per week de kop leegmaken op de bus, de rest van de dagen weer fris voor de klas.



Zo gezegd, zo gedaan. Pouw laat zij-instromers een rijbewijs halen voor de kleine bus, tot 12 passagiers. Dan kunnen ze alvast gaan rijden, terwijl ze ondertussen opgeleid worden voor de grote bus. Aan het halen van een rijbewijs op kosten van Pouw zit wel een 0-urencontract voor twee jaar vast. Pouw heeft 140 lijnbussen in het openbaar vervoer, maar rijdt ook voor scholen of met touringcars op bestelling.



Al jaren werkt Martin te Lintel Hekkert (59 jaar) als docent op een HBO-V-opleiding, waar hij lessen geeft over verpleegkunde. "Dat werk is vrij zwaar, dus ik wilde iets leuks erbij doen", zegt hij. Vroeger had hij al eens twee banen gehad en dat was hem prima bevallen.



Toen Martin in militaire dienst zat, was hij chauffeur van rupsvoertuigen. "Het is leuk om op groot materieel te rijden. Als ik de poort uit rijd met de bus voel ik me lekker, het is haast ontspanning", zegt de docent.



Met net zoveel plezier geeft Martin zijn lessen. Volgens hem is dat hij nu op de bus rijdt, juist de reden dat hij het naar zijn zin heeft als onderwijzer. "Het is simpel. Als ik de hele week voor de klas zou staan, zou ik het lastig vinden. Maar ik zou ook niet de hele week op de bus moeten rijden."



"De afwisseling is goed om mijn zinnen te verzetten, om meer eigenwaarde te krijgen", concludeert de chauffeur/docent. "Het is lekker om niet van een baan afhankelijk te zijn en juist je verschillende talenten te gebruiken."



De Algemene Onderwijsbond is niet direct enthousiast over het plan, zegt een woordvoerder. "Leraren zijn graag leraar. Ze hebben passie voor het vak en het werk is mooi, maar ze hebben wel veel werkdruk", zegt een woordvoerder. "We denken niet dat het werkt om dan op de bus te gaan zitten. Vaker ontspannen en minder werkdruk, dat is de oplossing."



Hermsen hoopt dat de Onderwijsbond snel eens langskomt om verder te praten, zegt hij. "Mensen voelen het wel degelijk als ontlasting. Daarnaast houden we de verhouding tussen het rijden op de bus en het werk als docent goed in de gaten."



Zowel het beroep leerkracht als dat van buschauffeur komt voor bij UWV-publicaties over moeilijk vervulbare vacatures. Bij het UWV zijn er eind juli 2019 de volgende cijfers bekend:



Hermsen spreekt gepassioneerd over zijn plan. "Voor veel veertigplussers is het rijden op de bus echt een jongensdroom. Als kind kijk je al gefascineerd naar grote brandweerwagens, heftrucks, bussen. Men denkt alleen dat je altijd van huis bent, dat het een 'vuil beroep' is", zegt Hermsen.



"Niets is minder waar. Het is gezellig, je hebt veel sociaal contact. Als wij een leraar op de bus krijgen, laten we hem of haar ook gewoon in de buurt van de school rijden. Hoe enthousiast denk je dat die leerlingen daarop reageren", zegt hij.



Op dit moment werken er onder meer een zanger, ingenieur, kasteelhuisbaas, raadslid, oud-burgemeester, wat politieagenten en belastingdienstmedewerkers bij het busbedrijf. Daarnaast worden er nu drie leraren opgeleid. "En vorige week belde een andere leraar nog op, dat hij wel een dagje per week iets anders wilde. Die gaat vanmiddag proefrijden", zegt Hermsen.



Het bedrijf is vooral op zoek naar mensen die in de publieke sector en het onderwijs werken. "Enerzijds omdat die veel druk ervaren en het goed is om een dag per week iets anders te doen, maar ook omdat ze ervaring hebben in goed contact met mensen. Het is misschien een gek idee om een probleem op te lossen, maar het gaat wel werken."

Reacties

15-09-2019 06:37:15 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.480

OTindex: 43

En dan gaan ze allemaal massaal ongelukken veroorzaken omdat ze doodvermoeid zijn. Goed idee.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: