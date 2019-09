Overlijden door overspel tijdens zakenreis is een werkongeval

Het Franse spoorwegbouwbedrijf TSO moet een bizarre schadevergoeding betalen. In 2013 stuurde het bedrijf in Parijs een ingenieur naar Meung-sur-Loire in Frankrijk om daar een spoorwegproject te begeleiden. Tijdens die zakenreis bedroog hij zijn vrouw. Niet veel later werd de man dood teruggevonden en uit de autopsie bleek dat hij een hartaanval gekregen had tijdens of vlak na de seks. Volgens een rechter valt zijn overlijden onder de noemer ‘werkongeval’, waardoor TSO een schadevergoeding moet betalen aan de nabestaanden.

Het is in Frankrijk de gewoonte dat familieleden van een werknemer die tijdens de werkuren overlijdt, uitgebreid vergoed worden. Het valt echter niet vaak voor dat een scheve schaats rijden ook als een werkongeval geklasseerd wordt. Het was de familie zelf die naar de rechter stapte. Die beweerde dat de man nog geleefd had, als hij niet op zakenreis gestuurd was.

TSO hield echter vol dat zij niet verantwoordelijk waren voor de seksuele avonturen van hun ingenieur. Na jaren procederen kregen de nabestaande deze week dan toch nog gelijk.



Als gevolg daarvan ontvangen de weduwe en kinderen van de ingenieur tot zijn pensioengerechtigde leeftijd een maandelijkse uitkering tot 80% van zijn laatst verdiende salaris. Verder draait TSO op voor zijn pensioen.



De rechter baseerde zijn oordeel op een rechtzaak uit 2016, waarbij een seksuele ontmoeting een handeling van normaal leven werd genoemd, ‘zoals ook een douche nemen of een maaltijd eten’.

Reacties

14-09-2019 22:20:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.433

OTindex: 2.075

En die inspanning werd hem te veel.

Die man deed wel een soort van werk.En die inspanning werd hem te veel.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: