Over tien jaar semi-elektrisch vliegen naar Londen

Luchtvaartmaatschappij EasyJet wil over tien jaar met een semi-elektrisch toestel vanaf Schiphol naar Londen vliegen.



Dat meldt De Telegraaf. Het toestel moet plek hebben voor 150 passagiers. Eerst wordt er een prototype voor negen passagiers gebouwd.



Het toestel is hybride, maar het taxiën moet wel geheel elektrisch gebeuren. 'Dat scheelt veel op Schiphol, als we op de verre Polderbaan landen', stelt Easyjet-topman William Vet.

