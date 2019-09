Zweedse kleuter neemt gevonden handgranaat mee naar school

Een Zweedse kleuter heeft gisteren een handgranaat mee naar school genomen om aan zijn vriendjes te laten zien. Volgens de Zweedse politie had hij de granaat deze zomer gevonden op een militair oefenterrein en thuis bewaard tot hij weer naar school zou gaan.



De school in het zuid-Zweedse Kristianstad is ontruimd. Rond middernacht is de granaat op het schoolplein gecontroleerd tot ontploffing gebracht.



Het type granaat wordt al twintig jaar niet meer gebruikt en moet volgens de politie dus al enige tijd op het oefenterrein hebben gelegen. Onduidelijk is hoe gevaarlijk de granaat was, zegt de politie. Slechts sommige oefengranaten bevatten echte explosieven.

Reacties

14-09-2019 15:50:30 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.470

OTindex: 43

Ik kan me voorstellen dat het hele lokaal op scherp stond.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: