Vorstenaar verschanst zich twee uur lang op verlichtingspaal

Een man verschanste zich woensdagochtend in de Wielemans Ceuppenslaan twee uur lang op een verlichtingspaal, in de hoop te ontkomen aan een huiszoeking. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst)."De politie is woensdagochtend rond 07.30 uur ter plaatse gekomen in de Wielemans Ceuppensstraat om een huiszoeking uit te voeren in de woning van de man", zegt politiewoordvoerster Kathleen Calie. "De man heeft daarop de vlucht genomen via het balkon en is op een verlichtingspaal gesprongen."De man is vervolgens twee uur lang aan de paal blijven hangen, ter hoogte van de derde verdieping van het gebouw, en dreigde zich te laten vallen. Pas nadat zijn advocaat lang op hem had ingepraat, was hij akkoord om zich over te geven.De brandweer haalde hem vervolgens met een luchtladder naar beneden. Door het incident was de Wielemans Ceuppensstraat een tijdlang gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.