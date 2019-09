Meest getatoeëerde koppel gaat nog een stap verder en laten hun geslachtsdelen doen!

Dames en heren, het is tijd dat je Charlotte Guttenberg ontmoet!Guttenberg komt uit Florida en is geen gewone getatoeëerde vrouw. Ze is een Guinness World Record-houdster!In 2015 was ze de eerste vrouw die werd erkend als de meest getatoeëerde Senior Citizen met ongeveer 91 procent van haar lichaam bedekt met inkt.Maar daar bleef het niet bij. In de afgelopen drie jaar bezocht ze vele tattoo-salons en kunstenaars en haar lichaam werd een briljant, levendig canvas.En nu is ze de meest getatoeëerde vrouw ter wereld met 98,75 procent van haar huid bedekt met inkt!Met slechts een klein deel van haar handen en haar gezicht zonder inkt, zou je het geloven als we je vertelden dat deze senior haar eerste tatoeage durfde te laten zetten pas nadat ze 50 was?Hoewel ze er altijd van hield hoe de inkt op de huid eruit zag, liet ze er nooit één zetten tot de eerste vlinder op haar borst dankzij haar ex-man die haar verbood om een tatoeage te nemen.“Ik wist meteen dat ik er meer wilde,” lachte Guttenberg en herinnerde zich over haar eerste keer. Tijdens één van haar eerste reizen naar de tattooshop ontmoette Charlotte haar huidige echtgenoot, Chuck Helme.Met de belofte om haar hand door de pijn heen te houden, bloeide hun liefde en ook hun tatoeages! Ze zijn zelfs van plan om hun geslachtsdelen te tatoeëren om het kwarteitje af te maken. Chuck denkt aan een wolf. “Je snapt wel wat wolven doen als ze huilen” grapt hij. Momenteel is Chuck de meest getatoeëerde mannelijke senior, Chuck heeft namelijk maar liefst 376 schedels op zich getatoeëerd staan.