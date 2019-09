Donorkind sleept dokter voor rechter omdat die verkeerd zaad gebruikte bij bevruchting

Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge wordt dinsdag een bijzondere zaak ingeleid: een man dagvaardt er een arts die zijn moeder met donorzaad

13-09-2019 18:11:31

Dit is een ingewikkelde. Wat wil het donorkind dan?

Als hij met het goede zaad was verwekt dan was hij een ander kind. Dan was hij nooit geboren.