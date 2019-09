Muizen vormen polonaise: “Wellicht eerste keer gefotografeerd in Vlaanderen”

Opmerkelijk beeld uit Knokke-Heist: Paul Decuypere zag er bij het luchten van zijn composthoop plots ... een polonaise van dansende huispitsmuizen.

Carnaval is vroeg dit jaar.

ik kan me niet voorstellen dat die belagers werkelijk denken dat dit een slang is..

sowieso.. hoeveel gevaarlijke slangen heb je in België