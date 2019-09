Agenten op de vuist met Hilversummer, omstander steelt in beslag genomen drugs

HILVERSUM - Een automobilist met drugs en een stelende omstander hebben gisteren voor heel wat ophef gezorgd voor het Hilversumse MBO College aan de Soestdijkerstraat. De scholier probeerde de drugs te stelen die de agenten even daarvoor tijdens een worsteling van de automobilist in beslag had genomen.



De agenten zagen ter hoogte van de school een automobilist, een 20-jarige Hilversummer, te hard rijden. Terwijl ze de man staande hielden, zagen ze dat hij iets probeerde weg te stoppen. Toen ze hem verder vragen stelden, leidde dat uiteindelijk een worsteling tussen de man en de agenten.



Toen de agenten en de man slaags raakten vielen er meerdere pakketjes op de grond, waarschijnlijk met drugs er in. Een omstander werd verzocht deze in de auto van de agenten te leggen. De man deed dat netjes, maar een andere omstander - mogelijk een scholier - ging er toch met de pakketjes vandoor. Hij zag het raam van de auto van de agenten open staan en griste de pakketjes met drugs weg.



Er wordt nog gezocht naar de stelende omstander. Volgens de politie staat hij zeer herkenbaar op camerabeeld. Hij wordt verzocht zich te melden op het politiebureau.



De Hilversumse automobilist is na het voorval aangehouden. Of hij vastzit, is nog onduidelijk.

