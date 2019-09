Brandweer Appingedam bevrijdt vrouw uit kinderzitje

Een bijzondere melding voor de brandweer van Appingedam maandagavond. Bij het filiaal van McDonald’s aan de Farmsumerweg in Appingedam zou een persoon bekneld zitten. Ter plekke bleek het om een bijzondere situatie te gaan.Een jonge vrouw was buiten in een kinderstoeltje op het terras gaan zitten, maar kwam daar niet meer uit. De brandweer werd gebeld en bevrijdde haar uit de stoel. De vrouw bleef verder ongedeerd.