Winkelbediende overvalt altijd zijn werkgever op eerste werkdag

Een 36-jarige man uit Oita in Japan wordt ervan verdacht zo’n 10.000.000 Japanse yen, of zo’n 85.233 euro, gestolen te hebben bij winkelovervallen in 16 Japanse prefecturen. Volgens de politie hanteerde de man telkens dezelfde werkwijze: hij werd aangenomen als winkelbediende, waarna hij op zijn eerste werkdag geld stal uit de kluizen en kassa’s. Dat kunstje deed hij zo’n 30 maal over tussen augustus 2017 en oktober 2018.



Zijn grootste buit bij één enkele overval bedroeg zo’n 1.270.000 Japanse yen, of zo’n 10.740 euro. De politie kwam de man op het spoor dankzij informatie die ze naar winkeluitbaters overal in het land stuurde. Het document waarschuwde de winkels over de verdachte, en bevatte een persoonsbeschrijving.



Op 30 oktober vorig jaar liep bij de politie in Oita een telefoontje binnen van een winkeluitbater. Hij herkende de verdachte sollicitant en zou hem die dag aannemen als medewerker in zijn winkel. Vervolgens kwam de politie langs en arresteerde de verdachte.



Toen het nieuws eerder deze week bekendraakte, had de man al zo’n 26 aanklachten aan zijn been. “Ik wilde geld om van te leven en om plezier te hebben”, was de uitleg van de man. Hij zou naar verluidt werkloos zijn en had geen andere bron van inkomsten dan geld stelen van winkels. Hij had ook geen vast adres en zou in verschillende hotels geleefd hebben.



Aangezien winkels in Japan momenteel kampen met een nijpend tekort aan werkkrachten, zijn ze niet echt kieskeurig als sollicitanten zich komen aandienen. Een getroffen winkeleigenaar in Oita verklaarde hoe hij voor de eerste keer in een jaar tijd iemand kon aannemen. Helaas draaide die beslissing verkeerd uit toen zijn kersverse werkkracht al na twee uur in zijn eerste shift zo’n 2.110 euro stal.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: