Menselijke uitwerpselen kunnen depressie genezen

Slikken we binnenkort “strontpillen”? Chinese wetenschappers beweren dat ze een verband ontdekt hebben tussen darmflora en depressie. De relatie kwam toevallig aan het licht tijdens een experiment met proefmuizen.



Yao Honghong, een professor van de faculteit geneeskunde aan de universiteit in Nanjing, ontdekte tijdens een experiment dat muizen zonder depressiegenen een andere darmflora hebben dan depressieve muizen. Het team verzamelde uitwerpselen van de muizen zonder depressie en gaf ze aan de depressieve muizen, waarna hun depressieve symptomen klaarblijkelijk afnamen.



Yao verklaarde aan de Chinese Engelstalige krant Global Times dat zijn team orale medicijnen met de darmflora van gezonde mensen wil ontwikkelen. Momenteel zamelen de wetenschappers darmflora in van gezonde mensen die vrijwillig hun stoelgang afstaan.



De “ontdekking” gaat inmiddels viraal op Chinese sociale media, waar zowel kritiek als applaus klinkt.

Reacties

12-09-2019 18:43:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.745

OTindex: 72.385

Praatje poep... altijd lachen!

12-09-2019 19:06:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.183

OTindex: 71.821

Dit is niet nieuw, dat weet men al jaren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: