Grootste elektrische voertuig ter wereld laadt zichzelf op

De Elektro Dumper van de Zwitserse bouwmachinefabrikant Kuhn Schweiz is het grootste elektrische voertuig ter wereld. De gigantische kiepwagen weegt leeg ongeveer 45 ton en kan tot 65 ton steenpuin vervoeren. De ‘groene monstertruck’ wordt enkel en alleen voortgestuwd door elektriciteit. Daarvoor is een 590 kW (of 800 pk) sterke elektromotor nodig, die op zijn beurt wordt gevoed door een lithium-ionbatterijpack met een gewicht van maar liefst 5 ton.Zoals alle elektrische voertuigen kan de truck energie recupereren door te remmen. Hoe zwaarder de lading, hoe sterker de remkracht en hoe meer energie wordt gerecupereerd. Uiteindelijk genereert hij meer dan hij verbruikt. Na elke werkdag kan de truck, afhankelijk van het gebruik, zelfs zo’n 100 tot 200 kWh groene elektriciteit leveren aan het net. En hij bespaart jaarlijks 50.000 tot 100.000 liter diesel ten opzichte van zijn klassieke broertjes.Het voertuig is gebaseerd op een Komatsu HB 605-7, een monstertruck van 9 meter lang, ruim 4,5 meter breed en bijna 9 meter hoog met volledig geopende kiepbak. In zijn ‘standaardversie’ wordt deze kolos aangedreven door een 23 liter grote zescilinder-turbodieselmotor. Het is een slokop. De ombouw naar een elektrisch alternatief werd verwezenlijkt door Kuhn Schweiz, in samenwerking met batterijfabrikant Lithium Storage en studenten van twee Zwitserse universiteiten.