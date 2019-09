Kind zit in textielcontainer Emmen en kiepert zakken naar buiten voor kledingdieven

De bovengrondse textielcontainer aan het Valkenveld in Emmen is de afgelopen tijd in trek bij jeugdige kledingdieven. Dat zegt inzamelaar Sympany, tevens eigenaar van de container.



In de afgelopen twee maanden was de container twee keer het doelwit van een inbraak. Volgens woordvoerder Heidy Winkel wordt de klep opengebroken. ,,Getuigen hebben bij ons gemeld dat er vervolgens een kind in de container wordt gezet, dat de zakken met textiel naar buiten kiepert.”



Na het openscheuren van de zakken, gaan de dieven de kleding passen. Wat niet in de smaak valt, wordt op straat achtergelaten. ,,Voor inwoners geen prettig aangezicht en voor ons geen wenselijke situatie.”



Omdat de inwerpklep daarbij vernield wordt, loopt de container ernstige schade op. ,,Reparatie van de bakken kost per keer 500 euro”, zegt Winkel. ,,Het geroofde textiel zijn we kwijt en de achtergebleven spullen raken nat en bevuild en zijn ook nog eens onbruikbaar geworden.”



Sympany roept daarom getuigen op om zich te melden als ze iets zien (030-6570009 of info@sympany.nl). ,,Camera’s zijn helaas geen optie, dat is een zaak van de gemeente. Mocht het echt uit de hand lopen, dan kunnen wij de bak als uiterste middel verwijderen. Maar dat doen we natuurlijk liever niet.”

