Elke dag hetzelfde liedje op het carillon in Oudorp

OUDORP - Inwoners van Oudorp worden er ondertussen gek van: het beperkte repertoire dat te horen is op het carillon in het dorp. Elk half uur word daar een lied op gespeeld, maar volgens de inwoners is dat een roulatie van niet meer dan drie nummers.Yesterday, Het kleine café aan de haven en 'een liedje van Kinderen voor Kinderen' (en, blijkens dit filmpje , ook Qué sera, opgenomen op 23 januari 2016 om 15.00 uur). Inwoners van Oudorp worden al jaren geteisterd door het beperkte repertoire van de beiaardier die het carillon in het dorp bestuurt. "Toen ik hier in '79 kwam wonen was het al precies dezelfde muziek", vertelt een inwoonster.En zij is niet de enige die graag eens iets anders zou horen. Een stel inventariseerde op Facebook wat de buurtbewoners nou echt graag zouden willen horen, en stapte ermee naar de beiaardier.Het aanpassen van dat repertoire is echter niet zo makkelijk. "Ik woon zelf in Zaandam, dus ja, ik hoor het niet", vertelt de beiaardier. Omdat het carillon niet daadwerkelijk bespeeld wordt moet hij vanaf een afstand een deuntje instarten. Hij is bereid om er andere liedjes in te zetten, maar dan moet hij wel eerst even uitvogelen hoe. Hij weet namelijk niet precies waar de handleiding is, en zonder tekst en uitleg wordt het lastig om iets uit te voeren op de computer uit 1992.