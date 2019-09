Jonge arrestant blijkt mesje op zak te hebben

Een jonge man werd afgelopen weekend aangehouden, omdat hij nog een celstraf van zes dagen uit moest zitten. Tijdens de arrestatie bleek hij een opvallend voorwerp bij zich te hebben.Nadat de man nog gesignaleerd bleek te staan, besloten agenten hem handboeien om te doen. Ondertussen werd hem gevraagd of hij nog scherpe voorwerpen bij zich had. Dit ontkende de man in eerste instantie.Maar na enig aandringen gaf de arrestant op het bureau alsnog toe een ' mesje ' bij zich te hebben. Dat bleek zacht uitgedrukt te zijn: het exemplaar is - naast sierlijk - ook behoorlijk scherp. 'Prachtig mes, maar lekker thuislaten', concludeert het Team Openbaar Vervoer daarom op Facebook.