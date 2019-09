WRR: zorg dat je genoeg contant geld in huis hebt, want digitale infrastructuur kan zomaar falen.

“Nederland is slecht voorbereid op grootschalige digitale ontwrichtingen, waarbij cruciale diensten als het betalingsverkeer, de elektriciteitsvoorziening of de medische zorg uitvallen of op een lager niveau functioneren. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’.



• De overheid moet zich niet alleen richten op het voorkomen van digitale incidenten, maar ook op het beheersen van incidenten als die toch gebeuren.



• Ook burgers kunnen zich volgens de WRR voorbereiden op digitale storingen, bijvoorbeeld door contant geld in huis te hebben en een lijstje bij te houden van medicijnen die ze gebruiken.



• De WRR pleit voor een publiek debat over de voorbereiding die de samenleving nodig heeft om ernstige digitale ontwrichtingen goed te doorstaan.”

Reacties

11-09-2019 11:56:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.644

OTindex: 32.240



is het genoeg als je de rest van de week boodschappen kan doen en de auto een keer kan voltanken, of moet je ook het geld voor de huur van de volgende maand ergens achter de hand hebben hoeveel is "voldoende contant geld"is het genoeg als je de rest van de week boodschappen kan doen en de auto een keer kan voltanken, of moet je ook het geld voor de huur van de volgende maand ergens achter de hand hebben

11-09-2019 12:13:18 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.988

OTindex: 35.355

Bij voorbaat dank. Uw inbreker.

