Bestuurder vervoert elf tieners in paardentrailer

De politie deed weekend tijdens een alcoholcontrole in Scherpenzeel een bijzondere vondst.



In een paardentrailer bleken 11 tieners te worden vervoerd. De ontdekking werd gedaan in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een controle van politieteam Verkeer Oost-Nederland. Dit meldt het politieteam op Facebook. De bestuurder werd op de bon geslingerd vanwege gevaarlijk rijgedrag.



Tip van de politie op Facebook: 'Zorg dat je kind veilig thuis komt en laat ze een taxi nemen of haal ze als ouder zelf op.'

