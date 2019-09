Vrouw huwt boom en wil nu haar naam veranderen

Een moeder van twee is gehuwd met een boom en is nu van plan om haar familienaam te veranderen om de ‘soort’ waarmee ze getrouwd is, te reflecteren.De familie van Kate Cunningham was zaterdag aanwezig tijdens de bizarre huwelijksceremonie.De 34-jarige bruid besloot om met een oude boom te trouwen in Litherland, Engeland als een stunt om bewustwording te creëren tegen de bouw van een nieuwe bypass.De activiste zei aan de Liverpool Echo dat ze haar naam wil wijzigen naar Kate Rose Elder.Plaatselijke bewoners voeren een campagne tegen de bouw van een 5 km nieuwe bypass door Rimrose Valley.Het voorstel komt van ‘Highways England’ en is bedoeld om verkeersopstoppingen te verlichten bij de haven in Liverpool.