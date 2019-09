Echtpaar koopt camper, racewagen en Chevrolet na foutieve storting bank

Een echtpaar uit de Amerikaanse staat Pennsylvania is aangeklaagd wegens diefstal nadat ze in mum van tijd ruim een ton hadden uitgegeven, die per ongeluk op hun rekening was gestort.



Door een fout van een bankmedewerker werd eind mei 120.000 dollar, zo'n 108.000 euro gestort op de rekening van Robert en Tiffany Williams. Dat geld joegen ze er volgens Amerikaanse media in twee weken doorheen. Ze kochten onder meer een SUV, een raceauto, een camper en een trailer. Ook betaalden ze achterstallige rekeningen, onderhoudswerkzaamheden, en gaven ze geld aan vrienden en deden ze allerlei contante uitgaven.



Toen de bank de fout ontdekte, werd het geld teruggehaald van de rekening en op de juiste rekening gestort. Daardoor kwam het echtpaar Williams zwaar in het rood te staan.



Bankmedewerkers namen contact met het stel op en de twee zegden toe mee te zullen werken aan een betalingsovereenkomst. Het stel liet vervolgens niets meer van zich horen, ondanks veelvuldige pogingen van de bank.



Voor de rechter verklaarde Tiffany Williams dat ze wist dat het geld niet van haar was, maar dat de twee het 'desondanks toch hebben uitgegeven'. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten en moeten het hele bedrag aan de bank terugbetalen.

Reacties

10-09-2019 16:19:41 DrZiggy

Als ik op mijn rekening keek en ik zou opeens €108.000 zien staan, zou ik direct de bank bellen om te vragen waar de rest is gebleven

10-09-2019 17:36:04 botte bijl

dat wordt wat als ze willen terugbetalen, als ze die auto's verkopen, dan krijgen ze nooit meer terug wat ze ervoor hebben betaald

