Gezocht: boze puber die zeker 20 jaar geleden gouden ringen uit het raam gooide

Het leek een sterk verhaal dat op verjaardagen verteld werd. Een recalcitrante puber die de sieraden van zijn moeder uit het raam van een huis op Terschelling had gegooid. Maar nu die sieraden minstens 20 jaar later gevonden zijn, lijkt het verhaal toch te kloppen. De vraag is: wie was die puber, of wie was de moeder?Jaap van Eijk en zijn vrouw Marijke wonen in Oosterend op Terschelling, in het huis dat eerder van Marijkes ouders was. Haar ouders verhuurden het huis geregeld en zo kwam er ooit - wanneer weet Jaap niet, maar het moet in elk geval meer dan 20 jaar geleden zijn geweest - een gezin met een 'recalcitrante puberzoon' in."Het verhaal gaat dat die zoon ruzie kreeg met zijn moeder", vertelt Jaap. "Uit nijd griste hij haar sieraden weg van het plankje boven de wastafel en gooide hij ze naar buiten. De familie ging natuurlijk zoeken, maar kon niets vinden. Waarschijnlijk was het gras te hoog ofzo.""Dat verhaal bleef verteld worden op familieverjaardagen enzo. Een paar jaar geleden zocht er nog eens iemand met een metaaldetector naar iets anders wat ik kwijt was. Dat werd wel gevonden, maar de sieraden niet."Maar deze week bleek dat het verhaal waarschijnlijk toch klopt: een buurman die het verhaal hoorde, besloot met zijn metaaldetector te gaan zoeken. "Dat was kennelijk een modernere metaaldetector", vermoedt Jaap. "En hij zocht een paar meter van het raam waar de sieraden doorheen waren gegooid. Wij hebben altijd gedacht dat hij ze gewoon naar beneden had laten vallen, maar als hij echt boos was geweest dan had hij ze natuurlijk makkelijk een paar meter verder kunnen gooien."Dat leverde resultaat op: de man vond een gouden ring. En de dag daarna vond hij er nog een. De sieraden lagen op zo'n 20 tot 25 centimeter diepte. "We zeiden tegen elkaar: dan zal het verhaal inderdaad wel kloppen. Maar we vroegen ons ook meteen af: wie zouden die mensen dan geweest zijn?"De ouders van Marijke leven niet meer, dus aan hen kunnen ze niet meer informatie vragen. En ook haar broer heeft geen idee wanneer het verhaal zich precies had afgespeeld of wie de mensen zouden kunnen zijn.Om daarachter te komen, zette hun zoon Steven het verhaal op Facebook. Een serieuze reactie kwam daar nog niet op, maar ze hebben goede hoop. "De 'puber' zal nu een jaar of 40/50 oud zijn denk ik. De ringen zijn van echt goud, en sieraden hebben vaak emotionele waarde. Ik kan me voorstellen dat iemand van de familie dit verhaal bekend voorkomt."Wie het verhaal herkent, moet beschrijven hoe de sieraden eruitzien. Daarom wil Jaap ook geen foto geven. "Dat is de enige manier om te kunnen achterhalen of de ringen echt van die familie zijn."