Het blijft krom dat ondernemers aan alle kanten worden gecontroleerd en zwaar worden beboet en dat jongeren die drinken of roken dat mogen blijven doen zonder sanctie.Toch zijn er ook leuke voorvallenBij ons kwam een tijd elke dag een jongen die geen 18 was, was 16 of zo en elke dag probeerde hij sigaretten te kopen.Was grappig, want dan zei hij, misschien gaat het morgen beterOf pas had een collega een jongen en ze keek naar zijn foto op de ID en zei, jij bent dit niet.Jawel hoor zegt hij.nee, want de jongen op die foto komt hier heel vaak zegt ze.Zegt die jongen iets van, ik ben mijn broer niet.Die had gewoon de ID van zijn broer "geleend".