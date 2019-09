Ministerie Veiligheid/Justitie geeft ambtenaren cursussen tarotkaartlezen, NLP-oplichterij etc. van uw belastinggeld

“Ambtenaren van Justitie en Veiligheid hebben kritiek op een cursusprogramma om tot een open, veilig en integer ministerie te komen. Ze werden deze week getrakteerd op workshops ‘Kletspot’ en ‘Hoe maak ik van mijn engeltjes bengeltjes’ door een tarotlezeres. ‘Absurd’ en ‘geldverspilling’, zeggen ze.



Vooral het aantreden van NLP-coach Imke Gaiser Verhaeren, die een cursus gaf met de titel ‘hoe maak ik van mijn engeltjes bengeltjes’, is met scepsis ontvangen. Gaiser Verhaeren leert ambtenaren in deze workshop ‘hoe je jouw Bengel kunt gebruiken om met respect en een knipoog gedrag bespreekbaar te maken’.



Ook workshops zoals ‘Kletspot’ – op een ludieke manier in gesprek gaan over onderwerpen die vaak onbesproken blijven – en ‘De Cirkel van Openheid’ worden door ambtenaren als ‘te vaag’ ervaren. ,,Wat al die cursussen ongeloofwaardig maakt, is dat niemand is ingegaan op de eventuele politieke bemoeienis in de zaak-Wilders, het aftreden van staatssecretaris Harbers of de aangifte tegen het lek in de WODC-zaak, om maar een paar affaires te noemen”, zegt een ambtenaar.”

