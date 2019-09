Fransman sleept buurvrouw voor rechter wegens kwekkende eenden en ganzen

Dominique Douthe (67) woont in het vredige Soustons bij Biarritz. Niet op haar eentje, ze heeft zo’n 50 eenden en ganzen in haar tuin. Die waren noo

Ik heb weinig geduld of begrip met geluidsoverlast, stankoverlast is ook zoiets. Zoals de stank van kokend vlees.

07-09-2019 16:59:16