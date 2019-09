Beter navigeren op luchthavens dankzij wifimeter

Je exacte locatie in een gebouw bepalen is een lastige klus voor GPS-applicaties. Lokaliseren via het wifinetwerk biedt een oplossing.



Amerikaanse onderzoekers1 ontwikkelden een nieuwe afstands- en snelheidsmeter, bestemd voor smartphones en andere mobiele toestellen. Hun zogenoemde Wi-Fi Inertial Odometry (WIO) werkt op basis van wifigolven. Afhankelijk van de intervallen tussen twee golven in kan de software afstanden en snelheden nauwkeurig berekenen.



‘Denk aan de sonar op een schip. Met geluidsgolven bepaalt die de positie van het schip en andere objecten in de omgeving. De wifi-afhankelijke meter doet hetzelfde, maar dan met radiogolven’, zegt onderzoeker Raghav Venkatnarayan.



Volgens Venkatnarayan kan de meter helpen om smartphonegebruikers heel precies te laten navigeren in binnenruimtes. Dat kan handig zijn in grote luchthavens, waar de gate zich al eens moeilijk laat vinden. De meter heeft ook potentiële toepassingen voor fitness tracking en games.



Met de huidige technieken lukt indoor-navigatie niet goed. Een ingebouwd elektronisch kompas bepaalt de positie van het te tracken toestel in de ruimte. Maar dat kompas maakt veel fouten. GPS-signalen zouden die moeten corrigeren, maar binnenshuis lukt dat niet. Het aangegeven locatiepunt kan daardoor tot wel 49 procent verschillen van de werkelijke locatie.

WIO is een software programma, maar de onderzoekers creëerden een hardware prototype om het te testen op andere toestellen.



In de testfase liepen de ontwikkelaars tegen een probleem. Ze konden niet bij de wifi-chip van de toestellen zonder die kapot te maken. Daarom ontwierpen ze de software in een extern apparaat. Die verbonden ze met de toestellen. Met de wifi-rekenaar eenmaal in gebruik daalden de foutmarges van de indoorpositie tot 10,5 procent ten opzichte van de werkelijke positie.



Momenteel werkt het team samen met de technologiefabrikant Sony. Zij zullen de technologie verder preciseren en in telefoons, robots en drones integreren.

Goh. Ik kijk altijd op de bordjes. Dat gaat op sommige luchthavens wel eens mis, maar dan heb je een mond om te vragen.

