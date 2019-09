Twee vrouwen knellen zich op kleine scootmobiel en rijden naar de stad

Het is twee flink uit de kluiten gewassen Engelse vrouwen gelukt om zich samen op een kleine scootmobiel te persen en zo de stad in te rijden.Beelden tonen de vrouwen, één die de scootmobiel bestuurt vanaf het zadel, terwijl een passagier op de voetenplank zit met haar benen naar voren stekend om ruimte te besparen.De scootmobiel leek geen last te hebben van het extreme overgewicht.Het stel had duidelijk geen trek om te lopen en leek niet afgeschrikt door de ongewone manier van zitten.Een voorbijganger, die de vrouwen filmde, plaatste de video op social media. Het clipje is al meer dan 300.000 keer bekeken. Filmpje