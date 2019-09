Lukt het India om vanavond op de maan te landen? Er kan van alles misgaan

India wil vanavond geschiedenis schrijven. Het land probeert een zogeheten onbemande maanlander veilig op de maan te laten landen. Als het lukt, is India het vierde land dat daarin slaagt. "Het wordt heel spannend, er kan van alles misgaan. En een crash telt niet, het moet een zachte landing worden."



Dat zegt Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Space-expo tegen RTL Nieuws. "De ogen van de internationale ruimtevaartorganisaties zijn vanavond gericht op de maan. De grote vraag: gaat het India lukken om daar veilig te landen? Daarmee zouden zij een nieuwe speler worden op de markt van de ruimtevaart."



India zou zich dan in hetzelfde rijtje plaatsen als de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China. Israƫl deed in april ook een poging om daar bij te horen, maar hun maanlandingspoging mislukte.



De hele constellatie van India (een satelliet, maanlander en maankarretje) is al op 22 juli gelanceerd. Het hele gevaarte hangt nu dus al in een baan rond de maan en heeft zelfs een naam gekregen: Vikram, wat Moed betekent.



De maanlander wordt vanavond afgestoten om op de maan te gaan landen. En in dat laadruim van de lander zit nog een karretje met een klein laboratorium. Ook die heeft een naam genaamd Pragyan (Wijsheid).



Mogelijk ijs

Dat karretje moet een paar uur na de landing naar buiten komen om over de maan te gaan rijden. "Als het goed is blijft 'ie daar twee weken rondrijden", zegt Van den Berg. "Hij is ontwikkeld om de bodem bij de zuidpool van de maan te gaan onderzoeken. Daar is misschien waterijs te vinden."



Ook gaat het karretje speuren naar de stof helium-3. Dat is misschien een schone en veilige bron van kernenergie.



Rond 22.00 uur wordt het spannend

Op dit moment vliegt de Indiase satelliet met maanlander dus nog in een lus rond de maan. "Als de satelliet op zo'n 35 kilometer afstand van de maan is, wordt de maanlander afgestoten." En dan wordt het pas echt spannend, zegt Van den Berg. "In dat laatste kwartiertje kan er van alles misgaan. Het is hopen dat-ie een zachte landing maakt."



De verwachting is dat de maanlander rond 22.00 uur zal landen op de zuidpool van de maan.

Reacties

06-09-2019 19:22:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.342

OTindex: 2.037

Zal je zien dat ze net vanavond op de maan het licht uit doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: