Ook Nederlandse stormen krijgen namen, Atiyah en Dennis komen eraan

Stormen waarvoor code oranje of rood is afgegeven door het KNMI, krijgen vanaf nu een naam. Uit onderzoek is gebleken dat het publiek sneller onthoudt wat er gaande is als een storm een naam krijgt.



De namenlijst is samengesteld door de Britse, Ierse en Nederlandse weerdiensten en bevat dus ook Nederlandse namen, zoals Gerda, Jan en Piet. De namen zijn gekozen uit een lijst met duizenden suggesties die afgelopen zomer zijn ingezonden.



Namen geven aan weerfenomenen is ooit begonnen bij orkanen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de orkaan Dorian die vooral op de Bahama's grote schade aanrichtte.



"Stormen beperken zich niet tot nationale grenzen en daarom is het logisch om zulke extreme weersomstandigheden namen te geven", zegt KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven. "Omdat veel mensen tussen onze landen reizen, maakt het gebruik van namen het een stuk eenvoudiger om de gevaren van een groot stormsysteem in te schatten."



Door de naamgeving is het makkelijker om het publiek van duidelijke en consistente berichtgeving te voorzien, zegt het KNMI. Daardoor kan sneller actie worden ondernomen en kan schade worden voorkomen.



De volledige namenlijst voor dit stormseizoen is: Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Roisin, Samir, Tara, Vince en Willow.

Reacties

06-09-2019 16:42:13 Emmo

Quote:

Het meest recente voorbeeld hiervan is de orkaan Dorian die vooral op de Bahama's grote schade aanrichtte. Onzin.

Het is op het moment hoogseizoen met En nu nog even aangeven waar de limiet voor de naamgeving ligt. Voor tropische cyclonen is dat duidelijk, voor gewone stormen minder: waar meet je, hoe meet je, hoe hoog meet je en zo zijn er nog wat meer variabelen te verzinnen. Anders krijg ik ook een naam als ik de dag er voor bonen gegeten heb.Onzin.Het is op het moment hoogseizoen met zes TC's wereldwijd.

06-09-2019 16:47:13 Mamsie

Quote:

Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Roisin, Samir, Tara, Vince en Willow



Wacht maar af, op een dag kom ik er aangedenderd! Wacht maar af, op een dag kom ik er aangedenderd!

