Leraar zet doos op hoofd van leerlingen om spieken te beletten

06-09-2019 13:28:54

zekerlezen

Erelid

Gebeurt spieken zoveel daar dan? Verder wat een politiek correcte bullshit van die ouders alweer. In de oude dagen werd je gewoon met een stok geslagen and en de mensen van de oudere generaties hadden een stuk meer fatsoen in hun donder. Dat was het resultaat.



Zachte heelmeesters...