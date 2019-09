09-09-2019 17:00:14

Wegberg is hier om de hoek.. gelukkig heb ik nog nooit de neiging gehad om naar hypnotiseurs te gaan..Maar hij was wel goed, als hij die vrouw zo ver kon krijgen.Heb me nooit kunnen voorstellen dat iemand zich zo kan overgeven aan iemand anders' suggesties. Volgens mij ben ik daarvoor gewoon te eigenwijs.En hoe nu verder, moet die vrouw nu naar een andere hypnotiseur om van deze stress af te komen?