Man vreest dat orkaan Dorian zijn Smart zal wegblazen en parkeert hem in de keuken

In Florida zat de schrik voor orkaan Dorian er flink in. Inwoners namen dan ook hun voorzorgen. Patrick Eldridge uit Jacksonville was heel specifiek b

Reacties

09-09-2019 12:15:42 zekerlezen

Wat een sukkel. Levens gaan altijd boven materiële schade. Daarnaast heeft ie de glazen ramen niet dicht getimmerd. En bij een orkaan is waterschade altijd veel meer aanwezig dan windschade.

09-09-2019 12:22:30 venzje

Verstandig, als je de ruimte kunt missen. Voorkomen is beter dan genezen en zo'n boodschappenkarretje is al gauw een speelbal voor wind en water.

09-09-2019 12:23:27 allone

Gelukkig was het een overbodige actie

09-09-2019 13:25:05 botte bijl

@allone :

als je alles van te voren weet als je alles van te voren weet

