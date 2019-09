Jongen krijgt trampolineveer in zijn rug tijdens bizar ongeval

De 12-jarige Jamie Quilan heeft een trampoline-veer in zijn rug gekregen tijdens een bizar ongeluk toen hij met vrienden aan het spelen was.Quinlan, uit Louth in Lincolnshire, was aan het springen op de trampoline van een vriend in het weekend toen de veer brak en vijf centimeter in zijn rug werd geboord. Foto Hij stortte in hevige shock en pijn neer. Jamie werd met spoed naar het Sheffield Children's Hospital gebracht voor een spoedoperatie, waar artsen onder plaatselijke verdoving de veer verwijderden.Jamie zei: "Toen ik daar in de wachtkamer zat, was ik echt nerveus. Het duurde ongeveer 10 minuten om de veer uit mijn rug te krijgen.""De artsen zeiden dat ze nog nooit hadden gehoord dat zoiets met een trampoline was gebeurd."Ian Quinlan, de 62-jarige vader, zei dat zijn "hart zakte." Hij zakte op mijn knieƫn" toen hij het ongeluk zag en noemde het "heel, heel eng".