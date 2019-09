Bah! Scholieren stoppen sperma en urine in pannenkoeken voor docenten

COLUMBUS (OH) - Weleens zout in de koffie van een vervelende leraar gestrooid? Zeven Amerikaanse leerlingen worden ervan beschuldigd nog veel verder t

08-09-2019 20:53:19

zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.423

OTindex: 43



Als die dingen helemaal gaar gekookt zijn, dan is er toch geen gevaar voor de gezondheid? het gaat mij erom dat ze beschuldigd worden van besmetting, dan denk ik dus daarbij aan een biologisch gevaarlijke iets.



Maar verder is het wel zeer onzedelijk, een aanklacht in die richting was volgens mij meer gepast.